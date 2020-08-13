Жителі столиці станом на липень заборгували "Київводоканалу" майже 600 млн гривень

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, поширену прес-службою підприємства.

Так, повідомляється, що кияни заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень, крім того 411 млн гривень заборгували компанії юридичні особи.

Крім складання договорів з реструктуризації боргів, до самих злісних неплатників застосовані більш жорсткі заходи покарання 11781 прилад опломбований, а 91 об'єкт взагалі відключені від послуг водопостачання та водовідведення.

Politeka писала, що українцям загрожують перекрити газ в будинках, якщо вони не виконають вимоги постачальників. Зокрема, таке попередження опубліковано на сайті "Николаевгаза". Його виданню" Обозреватель " прокоментував перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Представники компанії пишуть, що багато споживачів в Миколаївській області відмовляються ставити лічильники, адже їм вигідніше платити за тарифом за середню норму, ніж за фактичну витрату. Зараз норма становить 5,39 кубометра палива на людину або 3,28 кубометра - при наявності гарячого водопостачання.

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"Ринок дійсно показує, що очікується деяке підвищення. В даний час підвищення, яке очікується ринком, становить приблизно 40%», - заявив він 7 серпня.

Підвищення тарифів прогнозують і експерти Української енергетичної біржі. Згідно з їхніми підрахунками, до третього кварталу газ в Європі може подорожчати до 79 доларів за тисячу кубометрів, а до початку зими - майже в два рази більше, до 142 доларів.

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