Столичні правоохоронці розшукують 16-річного Владислава Ліхотинського

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Відомо, що підліток, 2004 року народження, пішов 4 серпня з київського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей і досі не повернувся.

На вигляд Владиславу 16-17 років, зріст юнака – 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі-темнокаріє.

На момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні спортивні штани з написом "Adidas", на ногах були темні кросівки.

У підлітка є особлива прикмета: тату у вигляді бульдога.

Які володіють інформацією про місцезнаходження юнака, просять зателефонувати в поліцію за телефоном 102.

Politeka писала, що в Одеській області поліція і родичі шукають безслідно зниклих людей. Так, в розшук оголошені два пенсіонери і 14-річна дівчинка. У Подільську Одеської області зникла 14-річна Євгенія Драган. Відомо, що 7 серпня близько 14 години вийшла з дому і досі не повернулася.

У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти жінку, яка два дні тому пішла з дому і до теперішнього часу місцезнаходження її невідоме. Зниклу жінку звуть Людмила Серебреннікова, вона живе в Першотравенську.

Публікацію про зникнення жінки розмістила її дочка. Вона повідомила, що два дні тому її мама пішла з дому, і більше про неї не було ніяких звісток. Телефон жінка залишила вдома, тому ніякого зв'язку з нею немає.

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