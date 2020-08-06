Рейтинги говорять багато про що

Опитування показало, кого кияни найбільше підтримують перед виборами мера в 2020 році

Як повідомляє Politeka.net, свіжі рейтинги кандидатів стали відомі завдяки соціологічному дослідженню ГО "Центр суспільного розвитку " інтер-акція", яке провели в Києві з 13 по 15 липня.

Як показало опитування, лідером передвиборної гонки залишається діючий мер столиці Віталій Кличко. Друге місце за уподобаннями киян займає Андрій Пальчевський, який отримав мінімальний розрив з градоначальником - їх розділяє всього 1% голосів.

Рейтинг кандидатів виглядає наступним чином:

Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський – "Перемога Пальчевського") - 22,7%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко – «європейська солідарність") - 4,5%

Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%

Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%

Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%

Олексадр Омельченко – 3,3%

Юрій Лагутов, який очолює Центр "інтер-акція", вказав на стрімке падіння популярності Віталія Кличка - з осені 2019 року його рейтинг впав приблизно на 5%. Приблизно на стільки ж збільшилася Підтримка громадського діяча Андрія Пальчевського, який створив собстенную партію "Перемога Пальчевського", постійно коментує ситуацію в Києві та Україні. Як вважає експерт, Віталій Кличко втрачає підтримку киян через невиконані обіцянки, численні скандали з мостами і його заступниками в КМДА. Зараз, згідно з опитуванням, діями мера незадоволені 41% городян.

Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає так:

"Європейська солідарність" – 16%

"Слуга народу" – 14,7%

"Перемога Пальчевського" – 14,0%

А ось партія "УДАР", на чолі якої стоїть Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, за неї готові проголосувати на місцевих виборах всього близько 10% виборців.

Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".