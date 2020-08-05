На деяких вулицях світла не буде цілий день

6 та 7 серпня мешканці окремих вулиць столиці без електрики

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу компанії ДТЕК "Київські електромережі".

На підприємстві повідомили, що пов'язано відключення з тим, що в Києві триває запланований ремонт електромереж.

Згідно наданої інформації, відключать електрику будуть у жителів більш ніж 50 вулицях і провулків столиці.

Ремонтні роботи заплановані по-різному: на окремих вулицях електрики не буде цілий день (з 8 до 20 або з 10 до 18 години), частині вулиць пощастить більше – там обіцяють відключати світло ненадовго.

Так виглядає повний графік відключень електрики в столиці на 6 і 7 серпня:

Politeka писала, що Ноу-хау івано-франківських дорожників, які латали ями на проїздах у дворах, викликало ажіотаж у мережі. На записі видно, що комунальники поливають ями смолою з чайника, а потім кладуть у них старі шматки асфальту. На зауваження автора, що такий асфальт довго не протримається, працівники запевняють, що все це затолочать катком, і «триматиметься».

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