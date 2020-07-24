У Києві затримали двох жінок, які ошукали пенсіонерку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, мешканки Полтавської області шахрайським способом заволоділи заощадженнями пенсіонерки. Жінкам вже оголосили про підозру, за скоєне їм загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.
За даними поліції, на спецлінію 102 від киянки надійшло повідомлення про те, що дві жінки видурили в неї заощадження. До потерпілої виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та з'ясувала, що до 73-річної пенсіонерки на вулиці підішли дві незнайомки та запропонували соціальну допомогу у вигляді безкоштовного масажу. Жінка погодилась та запросила їх до свого помешкання, де у ході спілкування передала спільницям 1300 доларів та 16 тисяч гривень.
Згодом співробітники карного розшуку встановили й затримали обох жінок у передмісті Києва. При огляді речей правоохоронці виявили гроші, що належать киянці. Зловмисницями виявились 32-річна та 49-річна мешканки Полтавщини, які перебувають у розшуку за скоєння аналогічного злочину.
Слідчий відділ Оболонського управління поліції оголосив затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
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