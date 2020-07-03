У Києві, на Пішохідному мосту, стався конфлікт між мером Віталієм Кличком і екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко)

Як повідомляє Politeka.net, відомо, що інцидент стався на Пішохідному мосту між 06:00 до 07:00 ранку.

У мережі з'явився запис, на якому чути, що людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, відчитував екстремала за те, що той, швидше всього, підіймався на міст.

Також чутно, що начебто Кличко називає екстремала "долбой*ом" і говорить про те, що творчих людей треба "рихтувати".

«Ти створюєш мені проблеми. Тому що коли там людина ебн*лась, розбилась, знаєш, кому претензії будуть? До мене! Чому не забезпечили...», – заявив нібито Кличко.

Поліцейських, прибулих на місце конфлікту, Кличко попросив прочитати руферу лекцію, щоб тому в наступний раз не хотілося лазити.

Раніше ми писали, що київська поліція почала вриватися в маршрутки і штрафувати пасажирів за порушення карантину.

Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці під час онлайн брифінгу.

За словами глави української столиці, патрульна поліція стежить за дотриманням карантинних обмежень в громадському транспорті. Зокрема, перевіряє маршрутки - всі пасажири сидять в масках. За червень правоохоронці спіймали десятки порушників, яким загрожують чималі штрафи за недотримання заходів безпеки в салоні.

"Вони вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи по кількості пасажирів і масочного режиму в транспорті. Штраф за порушення передбачено від 17 до 34 тисяч гривень. За останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників", - відзвітував Віталій Кличко.

Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.