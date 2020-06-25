24 червня на мосту Патона у Києві прорвало трубу, перетворивши його на киплячий водоспад
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли наслідки аварії на відео і опублікували в соціальній мережі Facebook. Крім того, прес-служба "Київтеплоенерго" розкрила подробиці НП у коментарі "УНН".
Як можна помітити на відеозаписі, гаряча вода бурхливим потоком тече приблизно з середини мосту і падає в Дніпро. Очевидці повідомляють, що аварійні служби були оперативно сповіщені про прорив, але не поспішали виправляти проблему.
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Як повідомили комунальники, під час планових гідравлічних випробувань на мосту Патона в черговий раз стався прорив магістрального трубопроводу. Фахівці виявили відразу кілька пошкоджених ділянок, з яких пробивається вода. На щастя для водіїв, рух по мосту обмежувати не довелося.
"Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місця пошкодження. Ремонтники планують завершити відновні роботи у максимально стислі терміни", — зазначили представники "Київтеплоенерго"
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