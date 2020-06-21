На місці вибуху в київській багатоповерхівці виявлена перша жертва

Рятувальники продовжують працювати на місці вибуху в дев'ятиповерховому житловому будинку на Позняках за адресою проспект Григоренка, 41. За попередньою інформацією, там стався вибух газоповітряної суміші, в результаті чого були зруйновані перекриття між 4 і 8 поверхами. Вибухом будинок «прошило» наскрізь. Кілька квартир були знищені.

Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого, чиє тіло було придавлено плитою.

Також з-під завалів вдалося витягти трьох осіб. За попередньою інформацією, під уламками будівлі залишаються ще шестеро мешканців. Відомо, що рятувальники евакуювали 21 людину.

На місце НП приїхав мер Києва Віталій Кличко.

На місці події працюють 75 співробітників ДСНС, залучено 15 одиниць техніки.

Очевидці з місця пригоди розповідають, що в результаті вибуху були розбиті стекла у припаркованих поруч з будинком машинах. Уламки з місця НП лежать в 20 метрах від будівлі.

Зазначимо, що на місці події сталася ще одна НП. Так, до місця вибуху на допомогу рятувальникам була спрямована Нацгвардія, проте бійці примудрився врізатися в своє ж авто. На щастя, в результаті ніхто не постраждав.

Нагадаємо, НП сталася в столиці вранці в неділю, 21 липня. За попередньою інформацією, в одному з багатоповерхових будинків по проспекту Григоренка стався вибух побутового газу.

Відомо, що в результаті вибуху було пошкоджено декілька поверхів. Судячи з що з'явився в мережі кадрів, як мінімум кілька квартир будинку були повністю знищені. У ДСНС повідомили, що під завалами залишаються люди.

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