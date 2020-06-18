Жителі Києва розкритикували мера Віталія Кличка через будівництво нового Подільсько-Воскресенського мосту

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА висловився про проблеми на своїй сторінці в Facebook.

Після скандалу з іржавими запчастинами, Віталій Кличко написав про масштабні протести киян проти будівництва мосту. Він підкреслив, що не має наміру йти на поступки активістів.

"Київ не може зупинити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу на догоду групі людей", - заявив мер. - "Група активістів громадської організації "Русанівський масив", нехтуючи інтересами громади столиці, противиться будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу".

Мешканці Русанівських садів стверджують, що під будівництво на вулиці Центральна садова виділили землю, яка є приватною власністю. Деякі споруди збираються знести заради зведення мосту. Віталій Кличко заявив, що вулиці знаходяться у комунальній власності міста. У результаті активісти заблокували рух по вулиці Центральна Садова.

Кияни почали протестувати і в соціальній мережі. Багато закликають залишити Русанівські сади в спокої:

"От нехай будівельна техніка, їде на будівництво через Труханів острів. І проблем ніяких не буде)"; "Так коли місту вулиця потрібна - вона належить місту, а коли ремонт або очистити від снігу - то не проблеми міста)))"; "Як завжди, все перекручено і накручено. Де тут міст на Троєщину, якщо спускаєте на Русанівські Сади. Міст в нікуди !!! Завантаження Лівобережної, яка сама вже задихається... Жителі Русанівських садів за будівництво цього горе-мосту, але без з'їздів з нього на територіїï Русанівських садів! Який тоді сенс його будувати ?! Або в нашій мерії є приховані плани на Русанівські Сади ?!".

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що Кличко насмішив киян новим перлом, ганьба потрапив на відео: "Пустун".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.