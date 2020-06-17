Київський суд визнав незаконним захоплення понад 140 квартир оточенням В'ячеслава Непопа, заметителя голови КМДА Віталія Кличка

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook пише громадський активіст Сергій Бригадир, який побував на судовому засіданні.

"Спеціально проїхав 500 кілометрів, щоб потрапити сьогодні вранці на апеляцію рішення суду першої інстанції, де суддя Пінчук, розібравшись у матеріалах справи щодо рейдерського захоплення оточенням Ст. Непопа фонду "Солом'янка", визнав ці дії незаконними", - повідомив він.

Як розповів Сергій Бригадир, на дружину і сина Непопа "через фіктивну іпотеку" оформили 144 квартири в будинку, який побудувала компанія "Фундамент", як копенсации за борги перед головою благодійного фонду "Солом'янка". Активіст підкреслив, що родичі заступника Кличко є кінцевими бенефіціарами в будівельній фірмі. При цьому комунальна на вулиці Любомира Гузара дісталася фонду безкоштовно.

За словами Бригадира, схему провернули "за рахунок київського бюджету" в інтересах благодійного фонду "Солом'янка" де Непоп був співзасновником, за замовленням комунального підприємства "Житлоінвестбуд" де він працював директором.

"Рейдерське захоплення фонду пану Непопу був потрібен для того, щоб через нового директора вивести з балансу нерухомість фонду на своїх людей", - заявив активіст.

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