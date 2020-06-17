Киян попередили, що найближчими вихідними в багатьох районах столиці перекриють воду

Як повідомляє Politeka.net, таке реклама зробила прес-служба "Київводоконалу" на сторінці в Facebook.

Комунальники планують масштабний ремонт з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня, з-за цього можливі перебої з водопостачанням у висотних будинках. У "Київводоканалі" назвали адреси, де киянам, ймовірно, доведеться сидіти без води.

"Ми будемо проводити ремонтні роботи, з-за чого можливо відсутність води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також у селищах Горенка і Пуща-Водиця", - повідомили представники КП.

Прес-служба зазначила, що мешканцям зазначених районів Києва потрібно заздалегідь підготуватися і запастися водою на вихідні. Зробити це особливо рекомендується мешканцям квартир на верхніх поверхах, куди вода буде доходити найгірше.

Раніше в Києві пройшли сильні дощі. Найбільше під час злив дісталося Подолу: вулиці залило водою, через що автомобілі на дорогах «перетворилися в амфібії». Негода також перешкодила руху громадського транспорту, який не міг проїхати через масштабну повінь.

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