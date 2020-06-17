Киевлян предупредили, что в ближайшие выходные во многих районах столицы перекроют воду

Как сообщает Politeka.net, такое объвление сделала пресс-служба "Киевводоконала" на странице в Facebook.

Коммунальщики планируют масштабный ремонт с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня, из-за этого возможны перебои с водоснабжением в высотных домах. В "Киевводоканале" назвали адреса, где киевлянам, вероятно, придется сидеть без воды.

"Мы будем проводить ремонтные работы, из-за чего возможно отсутствие воды на верхних этажах домов на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также в поселках Горенка и Пуща-Водица", - сообщили представители КП.

Пресс-служба отметила, что жителям указанных районов Киева нужно заранее подготовиться и запастись водой на выходные. Сделать это особенно рекомендуется жильцам квартир на верхних этажах, куда вода будет доходить хуже всего.

Ранее в Киеве прошли сильные дожди. Больше всего во время ливней досталось Подолу: улицы залило водой, из-за чего автомобили на дорогах «превратились в амфибии». Непогода также помешала движению общественного транспорта, который не мог проехать из-за масштабного потопа.

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