Жителі Києва перекрили рух на вулиці Дегтярівській через нахабних водіїв на дорогах

Як повідомляє Politeka.net, відео протесту з'явилася в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Урвався терпець людям, які годинами чекають трамвай на вулиці Дегтярівській через водіїв-порушників, які виїжджають на колії, як тільки бачать затор. Люди просто взяли і заблокували їм рух по коліям", - повідомляють очевидці.

На опублікованих кадрах видно, що кілька автомобілів і навіть маршрутка виїхали на шляху, ніж перекрили рух трамваїв. У відповідь невдоволені кияни вийшли на дорогу і зажадали, щоб водії з'їхали.

"От туди на з'їзд. Ми дві години тут стоїмо", - заявив один з протестуючих. Його підтримали близько десятка людей, які теж заблокували проїзд порушників.

Увірвався терпець людям, які годинами чекають трамвай на вулиці Дегтярівській через водіїв-порушників, які виїздять на колії, як тільки бачать затор. Люди просто взяли і заблокували їм рух по коліям. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 16. Juni 2020

Багато киян підтримали спонтанну акцію в соціальних мережах:

"Це все сумно. Але поки наші люди не навчаться рахуватися з іншими ситуація у нас в країні не зміниться!"; "Нехай поліція приїжджає і штрафує"; "Все правильно, коли ми всі разом за одне - це сила!!!!"; "Де евакуатори, куплені за наші податки? Прибирають автомобілі де зручніше?"; "А де поліція??? Штрафи за 10к кожному! Ще і за зупинку громадського транспорту!"; "Поліція працювати не хоче".

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