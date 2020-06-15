Віталій Кличко вирішив виправдатися за звинувачення у порушенні карантину, але при цьому зганьбився дивними виразами

У понеділок, 15 червня, під час свого брифінгу мер Києва відреагував на звинувачення в порушенні карантину, які посипалися на нього після фотографій, на яких він вечеряє пізно ввечері у столичному ресторані в компанії більше 2 осіб.

Судячи з усього, коментуючи ці звинувачення столичний мер досить сильно розхвилювався (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). В результаті він не зміг вимовити деякі слова правильно.

Так, замість слова «після» Кличко виголосив «пі**ка», а потім і зовсім зміг вимовити слово «сенсаційних» тільки після численних спроб.

На це одразу звернули увагу в мережі, перетворивши обмовку мера в новий мем.

Раніше ми писали, що Кличко помітили мешканці Воздвиженки, коли він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.

Зазначалося, що в Києві, як і по всій Україні, діють карантинні обмеження, згідно з яким забороняється робота ресторанів після 22:00, а також знаходження за столиками більше 2 осіб.

Це далеко не перший випадок, коли столичний мер порушує карантинні заборони. На минуло тижні його також застукали в одному з елітних столичних ресторанів Avalon без маски.

Коментуючи цей інцидент Кличко зауважив:

«Я іноді буваю, проводжу зустрічі або вечеряю, на літніх терасах ресторанів і кафе. Кияни мене там можуть побачити, підійти поспілкуватися».

Нагадаємо, спіймали на гарячому: Кличко з дівчатами влаштував заборонені розваги в Києві, скандальні фото.

Як повідомляла Politeka, Кличко зізнався після забороненого відпочинку в Києві: "Чи порушую я?".

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