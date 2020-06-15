Віталій Кличко вирішив виправдатися за звинувачення у порушенні карантину, але при цьому зганьбився дивними виразами
У понеділок, 15 червня, під час свого брифінгу мер Києва відреагував на звинувачення в порушенні карантину, які посипалися на нього після фотографій, на яких він вечеряє пізно ввечері у столичному ресторані в компанії більше 2 осіб.
Судячи з усього, коментуючи ці звинувачення столичний мер досить сильно розхвилювався (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). В результаті він не зміг вимовити деякі слова правильно.
Так, замість слова «після» Кличко виголосив «пі**ка», а потім і зовсім зміг вимовити слово «сенсаційних» тільки після численних спроб.
Українців можуть залишити без пенсій, виплат і субсидії, закон вже в Раді: розкрито небезпечний нюанс
Кароль без білизни розгорнула сорочку і похвалилася ідеальним видом: "Все для Дана..."
Долар і євро пішли у відрив, НБУ здивував новим курсом валют: що чекає гривню
"Дворазове підвищення": українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня
На це одразу звернули увагу в мережі, перетворивши обмовку мера в новий мем.
Раніше ми писали, що Кличко помітили мешканці Воздвиженки, коли він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.
Зазначалося, що в Києві, як і по всій Україні, діють карантинні обмеження, згідно з яким забороняється робота ресторанів після 22:00, а також знаходження за столиками більше 2 осіб.
Це далеко не перший випадок, коли столичний мер порушує карантинні заборони. На минуло тижні його також застукали в одному з елітних столичних ресторанів Avalon без маски.
Коментуючи цей інцидент Кличко зауважив:
«Я іноді буваю, проводжу зустрічі або вечеряю, на літніх терасах ресторанів і кафе. Кияни мене там можуть побачити, підійти поспілкуватися».
Нагадаємо, спіймали на гарячому: Кличко з дівчатами влаштував заборонені розваги в Києві, скандальні фото.
Як повідомляла Politeka, Кличко зізнався після забороненого відпочинку в Києві: "Чи порушую я?".
Також Politeka писала, що Кличко пригрозив любителям відпочити поліцією і штрафами: "Не маєте права".