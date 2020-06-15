У центрі Києва на вулиці Січових стрільців впав каштан, заблокувавши проїзд транспорту.
Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку політика Борислава Берези у Facebook.
"Центр Києва, вулиця Січових стрільців 43. Впав каштан. Проїзд в напрямку центра перекритий. Обірвало дроти і тролейбуси встали", - написав він.
Тим часом очевидці повідомили ТСН.ua, що через падіння дерева стоять всі тролейбуси в обидва боки.
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"Подекуди через припарковані машини і тролейбуси, що зупинилися, працює тільки одна смуга з чотирьох", - розповіли мешканці столиці.
Раніше повідомлялося, що під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненка, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією.
У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.
Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.
Також повідомлялося, що у столиці по вулиці Грінченка. неподалік від торгового центру "Ocean Plaza", буде частково обмежено рух транспорту до 5 липня.
Такі заходи були введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. Зазначалося, що асфальт будуть міняти на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка.
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