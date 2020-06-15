У центрі Києва на вулиці Січових стрільців впав каштан, заблокувавши проїзд транспорту.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку політика Борислава Берези у Facebook.

"Центр Києва, вулиця Січових стрільців 43. Впав каштан. Проїзд в напрямку центра перекритий. Обірвало дроти і тролейбуси встали", - написав він.

Тим часом очевидці повідомили ТСН.ua, що через падіння дерева стоять всі тролейбуси в обидва боки.

"Подекуди через припарковані машини і тролейбуси, що зупинилися, працює тільки одна смуга з чотирьох", - розповіли мешканці столиці.

Раніше повідомлялося, що під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненка, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією.

У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.

Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.

Також повідомлялося, що у столиці по вулиці Грінченка. неподалік від торгового центру "Ocean Plaza", буде частково обмежено рух транспорту до 5 липня.

Такі заходи були введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. Зазначалося, що асфальт будуть міняти на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка.

Нагадаємо, чоловік вирішив підірвати фірму в Києві, з'їхалися силовики: подробиці.

Як повідомляла Politeka, неадекват з ножем атакував людей у Києві, з'їхалися силовики: фото

Також Politeka писала, що у храму в Києві відкрили стрілянину: з'їхалися силовики, кадри.