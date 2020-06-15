Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців щодо порушників карантину

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА погрожує киянам штрафами на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу підкреслити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяв. Сьогодні можуть лише літні майданчики кафе і ресторанів", - нагадав Віталій Кличко.

Голова Києва також розповів, яка відповідальність загрожує городянам, які не дотримуються обмеження. За словами Кличка, поліція активно карала киян 13-14 червня. Він також звернувся до правоохоронців і закликав їх реагувати на подібні правопорушення.

"Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення", - зазначив мер. - "За вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів. Штраф для закладів-порушників складає від 34 до 340 000 гривень".

Віталій Кличко також наголосив, що зараз не можна купатися на пляжах - вони відкриті тільки як зони для відпочинку. Щоб люди змогли заходити у воду, необхідно дозвіл Госпотребслужбы.

"Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям з груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі", - зазначив мер.

Користувачі соціальної мережі обурилися заявою Віталія Кличка. Багато хто стверджує, що голова столиці і сам порушує карантин:

"Віталій, чому сьогодні відновили роботу аеропорти? (Зокрема Жуляни, що в межах Києва) Статистика ж невтішна. А ресторанам працювати не можна, та ще й рейдами лякаєте? Закон і статистика не для всіх?"; "А сам сидів в ресторані, порушив, 4 людини було"; "Дорогий Віталій. Після того, як ви самі неодноразово порушували карантин - ви морального права не маєте права висловлювати свою думку стосовно порушників карантину"; "Кличик, побійся Бога! Сам вештаєшся по ресторанах, а деякі люди, між іншим, вже більше трьох місяців без роботи і зарплати сидять! Може грошенят підкидуватимеш, або хоча б за комуналку сплатиш працівникам нічних закладів?"; "А сам був у клубі. З днем народження вітав. Без маски. Всі рівні, але є рівніші".

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

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Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.