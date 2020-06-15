Мер Києва Віталій Кличко спробував виправдатися після чуток про порушення карантину

Як повідомляє Politeka.net, голова столиці висловився про це під час онлайн-брифінгу 15 червня.

"У мене запитували, після деяких "сенсаційних" публікацій у ЗМІ, порушую я карантинні обмеження. Я іноді буваю, проводжу зустрічі або вечеряю, на літніх терасах ресторанів і кафе", - зізнався Віталій Кличко. - "Кияни мене там можуть побачити, підійти поспілкуватися".

Голова КМДА нагадав, що після ослаблення карантину Кабмін дозволив ходити на вулиці групами до восьми чоловік і сидіти в ресторанах до чотирьох чоловік.

"Тому все, грязегенераторы, мийте руки і тримайте дистанцію", - заявив Кличко під час брифінгу.

Варто нагадати, що нещодавно градоначальника помітили за вечерею в ресторані "Полювання на овець" на Водвиженке. Як повідомили очевидці, Віталій Кличко відпочивав в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00. Однак у столиці, як і по всій Україні, з-за карантину заборонена робота ресторанів в нічний час.

І це далеко не перший випадок, коли Віталія Кличка "підловили" на порушення карантину. Кілька днів наза мера виявили без маски в елітному київському ресторані Avalon. Він поцікавився у дівчат, чому вони не сидять без чоловіків.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

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Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.