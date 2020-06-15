Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 1 липня у столиці змінять правила пільгового проїзду в громадському транспорті

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА прокоментував ситуацію під час онлайн-брифінгу.

З липня у Києві вводять нові вимоги до пільговикам, які не зареєстровані в столиці. Таким пасажирам доведеться платити за проїзд на загальних підставах, а потім домагатися компенсації в органах соціального захисту за місцем реєстрації. Для цього пільговикам необхідно пред'явити використаний квиток, чек або виписку з банківської карти.

"Такі кроки є вимушеними і викликані тим, що послуги по пільговому проїзду осіб, не зареєстрованих у Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують", - зазначив Віталій Кличко.

Багато користувачів мережі обурилися новими правилами проїзду в Києві:

"Так пенсіонерам зробіть безкоштовний проїзд вони заслужили своєю працею а щодо якихось виплат, так це очедной маячня жирних котів"; "якщо ми прогнемося тоді прощай всі наші пільги"; "Це "поділ" до добра не доведе. Краще скасувати дотації, а виплачувати допомогу пенсіонерам і пільговикам, і тоді не буде "господарів-скигліїв", а в транспорті ввести термінали для оплати за проїзд..."; "То є тепер кожне місто України має право скасувати пільги киянам, так як Київ скасував їм "пільги» не дивлячись на те, що Київ будувався на народні кошти, а не суто "київські"...".

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