У Святошинському районі столиці жінка тримає тридцять кіз, яких вигулює кожного дня.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сюжет ТСН.

Коли «столичні» кози повертаються додому з прогулянки, то зупиняють рух всіх автомобілів і пішоходів.

Кожна коза веде себе по-різному - одні кози біжать, інші ідуть повільно. Деякі встигають по дорозі видертися на дерево, щоб зірвати листочок. Днями одна з них залишила слід від копита на припаркованому автомобілі.

Власниця рогатих Ганна з козами живе в приватному секторі. На якій саме вулиці, можна відчути по запаху - сильног смероду. Будинок ділиться на дві сім'ї. Так, де частина козячої власниці, видно по сміттю. У пакетах відходи капусти, гороху та інша гниль.

Закиданий Сміттям весь двір. Серед сумок є стежка, по якій кози спритно забігають і забираються хто на що.

Сусіди підтверджують, що козли і кози тут самі спаровуються, народжують і ростуть. Живуть під відкритим небом, бо сарай майже розвалився.

Раніше повідомлялося, що мера Києва Віталія Кличка знову застукали, як він порушував карантин.

Столичного мера помітили мешканці Воздвиженки, коли він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.

«Ось так порушував карантин "вистачить шастати" Кличка», - наголошується в публікації.

Здавалося б, що тут такого?

Однак нагадаємо, що в Києві, як і по всій Україні, діють карантинні обмеження, згідно з яким забороняється робота ресторанів після 22:00, а також знаходження за столиками більше 2 осіб.

Також ми писали, що в Києві з 1 липня вступають в силу нові умови надання проїзду в громадському транспорті пільгових категорій населення.

За його словами, цей крок — вимушений. Громадяни з пільговою категорією, не зареєстровані в Києві, зможуть користуватися транспортом на загальних підставах, якщо електронний квиток буде зареєстрований.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри ПП.

Також ми писали, що Кличко ошелешив заявою про мосту, на який виділили мільярди: "Ніколи не буде добудований".

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