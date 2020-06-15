В Святошинском районе столицы женщина держит тридцать коз, которых выгуливает каждый день.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сюжет ТСН.

Когда «столичные» козы возвращаются домой с прогулки, то останавливают движение всех автомобилей и пешеходов.

Каждая коза ведет себя по-разному -одни козы бегут, другие идут медленно. Некоторые успевают по дороге вскарабкаться на дерево, чтобы сорвать листик. На днях одна из них оставила след от копыта на припаркованном автомобиле.

Владелица рогатых Анна с козами живет в частном секторе. На какой именно улице, можно почувствовать по запаху - сильно воняет. Дом делится на две семьи. Так, где часть козьей владелицы, видно по мусору. В пакетах отходы капусты, гороха и прочая гниль.

Мусором забросан весь двор. Среди сумок есть тропинка, по которой козы ловко забегают и забираются кто на что.

Соседи подтверждают, что козлы и козочки здесь сами спариваются, рожают и растут. Живут под открытым небом, потому что сарай почти развалился.

Ранее сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко снова застукали, как он нарушал карантин.

Столичного мэра заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

«Вот так нарушал карантин "хватит шастать" Кличко», - отмечается в публикации.

Казалось бы, что тут такого?

Однако напомним, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.

Также мы писали, что в Киеве с 1 июля вступают в силу новые условия предоставления проезда в общественном транспорте льготным категориям населения.

По его словам, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".