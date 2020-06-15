В Святошинском районе столицы женщина держит тридцать коз, которых выгуливает каждый день.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сюжет ТСН.
Когда «столичные» козы возвращаются домой с прогулки, то останавливают движение всех автомобилей и пешеходов.
Каждая коза ведет себя по-разному -одни козы бегут, другие идут медленно. Некоторые успевают по дороге вскарабкаться на дерево, чтобы сорвать листик. На днях одна из них оставила след от копыта на припаркованном автомобиле.
Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда: "Живут как..."
Кароль без белья распахнула рубашку и похвасталась идеальным видом: "Все для Дана..."
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале своих карьер: топ фото "из прошлого"
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает: «Живет по соседству с…»
Владелица рогатых Анна с козами живет в частном секторе. На какой именно улице, можно почувствовать по запаху - сильно воняет. Дом делится на две семьи. Так, где часть козьей владелицы, видно по мусору. В пакетах отходы капусты, гороха и прочая гниль.
Мусором забросан весь двор. Среди сумок есть тропинка, по которой козы ловко забегают и забираются кто на что.
Соседи подтверждают, что козлы и козочки здесь сами спариваются, рожают и растут. Живут под открытым небом, потому что сарай почти развалился.
Ранее сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко снова застукали, как он нарушал карантин.
Столичного мэра заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.
«Вот так нарушал карантин "хватит шастать" Кличко», - отмечается в публикации.
Казалось бы, что тут такого?
Однако напомним, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.
Также мы писали, что в Киеве с 1 июля вступают в силу новые условия предоставления проезда в общественном транспорте льготным категориям населения.
По его словам, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.
Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.
Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".