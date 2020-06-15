У Києві погрожують посилити карантин з-за високої захворюваності, але тусовщики щосили розважаються

Як повідомляє Politeka.net у Facebook-спільноті "Наш Київ" з'явилося відео, як молодь юрмиться біля входу в один з нічних закладів (щоб подивитися, скрольте вниз).

"У Києві замислюються про посилення карантинних заходів. Але на Парковій алеї кипить життя. Наші читачі надіслали відео, на якому видно величезна черга людей в нічний клуб або ресторан", - пишуть автори.

На опублікованих кадрах можна помітити, що любителі погуляти вишикувалися у величезну чергу довжиною в сотні метрів. Чекаючи, поки їх пропустять всередину, тусовщики стоять дуже близько один до одного і навіть не носять маски.

Багато киян обурилися карантинним свавіллям в коментарях:

"І де поліція, яка бреше кожен день, що слидит за порядком і т. д"; "Зрозуміло справа, чиї синки будуть скаженіти в нічних клубах, а звичайних людей закрити 😡 а потім зростає захворюваність"; "Шкода лікарів, яким потім рятувати цих безглуздих безвідповідальних громадян"; "Ось вам і причина зростання захворюваності в Києві!".

Ночная жизнь на Парковой аллее В Киеве задумываются об усилении карантинных мер. Но на Парковой аллее кипит жизнь. Наши читатели прислали видео, на котором видна огромная очередь людей в ночной клуб или ресторан. Внимание, присутствует ненормативная лексика. Gepostet von Наш Киев am Freitag, 12. Juni 2020

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що через небезпечну санітарно-епідемічної ситуації карантин у столиці можуть посилити. За словами глави КМДА, з-за великої кількості хворих місто не може перейти до наступного етапу адаптивного карантину.

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