Хто з пільговиків зможе їздити в громадському транспорті безкоштовно

У Києві з 1 липня вступають в силу нові умови надання проїзду в громадському транспорті пільговим категоріям населення.

Про це передає Politeka.net з посиланням на слова Віталія Кличка.

За його словами, цей крок — вимушений. Громадяни з пільговою категорією, які не зареєстровані в Києві, зможуть користуватися транспортом на загальних підставах, якщо електронний квиток буде зареєстрований.

Пасажири з пільговою категорією, не зареєстровані в Києві повинні:

- придбати квиток;

- скористатися ним у громадському транспорті

- зберегти квиток, чек за оплату проїзду або банківську виписку;

- звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

За рахунок міського бюджету громадським транспортом зможуть користуватися тільки зареєстровані в Києві пасажири. Оформити картку киянина можна в Ощадбанку.

Раніше повідомлялося, що після ДТП у Києві почалася бійка, в ході якої почали стріляти з пістолета.

За словами очевидців, конфлікт почався вранці 11 липня з невеликого ДТП на Виноградарі - автомобіль Volkswagen зачепив пішохода на пішохідному переході, а друзі постраждалого "попросили водія вибачитися". Винуватець аварії грубо відмовився, тому пішоходи вирішили вибити вибачення силою.

Також ми писали, що з водіїв збираються стягувати плату за проїзд по окремих дорогах.

Це передбачено законопроектами № 3544 і 3545, які вже зареєстровані у Верховну Раді, передає "Сьогодні".

Автори проектів законів пишуть, що вантажівки зношують дороги до 50 тис разів більше, ніж легкові авто, проте всі власники транспортних засобів сплачують за ремонт доріг однаково.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри ПП.

Також ми писали, що Кличко ошелешив заявою про мосту, на який виділили мільярди: "Ніколи не буде добудований".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко попередив про масове знесення житлових будинків в Києві: які райони чекає "реновація".