Кто с льготников сможет ездить в общественном транспорте бесплатно

В Киеве с 1 июля вступают в силу новые условия предоставления проезда в общественном транспорте льготным категориям населения.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на слова Виталия Кличко.

По его словам, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.

Пассажиры с льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве должны:

- приобрести билет;

- воспользоваться им в общественном транспорте

- сохранить билет, чек за оплату проезда или банковскую выписку;

- обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

За счет городского бюджета общественным транспортом смогут пользоваться только зарегистрированные в Киеве пассажиры. Оформить карточку киевлянина можно в Ощадбанке.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Киеве началась драка, в ходе которой начали стрелять из пистолета.

По словам очевидцев, конфликт начался утром 11 июля с небольшого ДТП на Виноградаре - автомобиль Volkswagen задел прохожего на пешеходном переходе, а друзья пострадавшего "попросили водителя извиниться". Виновник аварии грубо отказался, поэтому пешеходы решили выбить извинения силой.

Также мы писали, что с водителей собираются взымать плату за проезд по отдельным дорогам.

Это предусмотрено законопроектами № 3544 и 3545, которые уже зарегистрированы в Верховное Раде, передает "Сегодня".

Авторы проектов законов пишут, что грузовики изнашивают дороги до 50 тыс раз больше, чем легковые авто, однако все собственники транспортных средств платят за ремонт дорог одинаково.

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