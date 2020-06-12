У Києві на Димеевке горить одне з будівель заводу. Вогонь продовжує посилюватися, а спека сприяє подальшого займання.

Про це передає Politeka.net з посиланням на «Київ Оперативний».

Серйозна пожежа спалахнула на Деміївці. На місці вже працюють пожежні охоронці #ДСНС. Інформація уточнюється. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 12. Juni 2020

На кадрах відео видно, що пожежа є досить таки великим, а на місці НП вже працюють пожежні частини. По зйомках очевидців також проглядається, що до місця загоряння продовжують прибувати нові загони пожежників.

Користувачі соцмереж заявляють, що це знищення старої частини міста.

На даний момент рятувальні служби тільки намагатися загасити вогонь. Ніяких інших відомостей щодо причин пожежі та іншої інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що в Києві пожежні служби протягом доби двічі залучалися для гасіння трав'яного настилу.

Так, 10 червня о 14:49 надійшло повідомлення про загоряння трав'яного настилу на Трухановому острові. По прибуттю встановлено, що горить трав'яний настил на площі 200 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

В 15:19 вогонь було локалізовано, і в 15:27 повністю ліквідовано. На пожежі працювало 5 чоловік особового складу та пожежна машина.

Також ми писали, що в ніч на 10 червня пожежа спалахнула в будівлі Головного управління Нацполиции в Києві.

Як повідомляв "Оглядач", під час НП могло постраждати матеріали щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних справ, передає Politeka.net. Крім того, в соцмережах з'явилися кадри з місця події.

За даними джерел, пожежа почалася в будівлі на Набережному шосе, 25. За попередньою версією, кімната з речовими доказами і матеріалами справ влаштували підпал. Припускають також, що пожежа могли влаштувати з метою приховати продаж справ.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри ПП.

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Раніше Politeka повідомляла, що Кличко попередив про масове знесення житлових будинків в Києві: які райони чекає "реновація".