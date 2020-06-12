В столиці по вулиці Грінченка. неподалік від торгового центру "Ocean Plaza", буде частково обмежено рух транспорту до 5 липня.

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Такі заходи були введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. Зазначалося, що асфальт будуть міняти на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка.

"На вулиці Грінченка частково обмежено рух до 5 червня. Ми почали середній ремонт і проводимо оновлення дорожнього покриття на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка (колишньої Кіровоградської). Зараз починаємо знімати старий асфальт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вантажний автомобіль потрапив у величезну яму, яка виникла посеред дороги в Києві.

Як повідомляє Politeka.net очевидці зняли подію на камеру і виклали в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався біля будинку №28 на бульварі Лесі Українки. Як видно на знімку, вантажівка заднім колесом провалився під асфальт, із-за чого сильно нахилився і ледве не перевернувся разом з вантажем.

"Привіз землю і провалився під землю. Бо нєфіг тут землю возити🤣", - пишуть автори.

Також ми писали, що в Києві у схожу ситуацію потрапила ще одна вантажна машина. Під час ремонтних робіт у Шевченківському районі стався казус: вантажівка привезла щебінь, але провалився під асфальт. Будівельна техніка міцно застрягла посеред дороги, попавши заднім колесом в яму. Судячи з усього, там був люк, який залишили відкритим.

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