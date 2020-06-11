Після ДТП у Києві почалася бійка, в ході якої почали стріляти з пістолета
Як повідомляє Politeka.net, відеозапис інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
За словами очевидців, конфлікт почався вранці 11 липня з невеликого ДТП на Виноградарі - автомобіль Volkswagen зачепив пішохода на пішохідному переході, а друзі постраждалого "попросили водія вибачитися". Винуватець аварії грубо відмовився, тому пішоходи вирішили вибити вибачення силою.
"Поки вони билися, місцева алкоголічка вкрала сумку водія, де був пістолет і вистрілила", - повідомляють автори відео.
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Як тільки пролунав постріл, водій кинувся на пошуки вкраденої сумки - вона знайшлася приблизно в сотні метрів від автомобіля. Пістолет виявився на місці, а ось гаманець зловмисниця успішно спустошила.
Раніше неадекватний чоловік, якого не пустили в один із тролейбусів Києва, вирішив помститися і кинув камінь у вікно транспортного засобу. Кругляк пробив скло і серйозно поранив жінку, яка була всередині.
Очевидці події схопили зловмисника, викликали поліцію і медиків. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління. Бригада "швидкої допомоги" відвезла потерпілу в лікарню з забоєм голови.
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