Ось до чого доводить грубість

Після ДТП у Києві почалася бійка, в ході якої почали стріляти з пістолета

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

За словами очевидців, конфлікт почався вранці 11 липня з невеликого ДТП на Виноградарі - автомобіль Volkswagen зачепив пішохода на пішохідному переході, а друзі постраждалого "попросили водія вибачитися". Винуватець аварії грубо відмовився, тому пішоходи вирішили вибити вибачення силою.

"Поки вони билися, місцева алкоголічка вкрала сумку водія, де був пістолет і вистрілила", - повідомляють автори відео.

Як тільки пролунав постріл, водій кинувся на пошуки вкраденої сумки - вона знайшлася приблизно в сотні метрів від автомобіля. Пістолет виявився на місці, а ось гаманець зловмисниця успішно спустошила.

Водитель #Volkswagen слегка задел человека не пешеходном переходе. Друзья потерпевшего попросили у водителя извиниться, на что дружно были посланы в «известные нехорошие места». В результате, «брат за брата» было набито лицо водителю Volkswagen. Пока они дрались, местная алкоголичка украла сумку водителя, где был пистолет и выстрелила. После выстрела водитель начал искать сумку и нашёл ее в 100 метрах от места происшествия с пистолетом и пустым бумажником. Вот такое утро на Виноградаре, а вы говорите «жара-жара»..)) Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 11. Juni 2020

Раніше неадекватний чоловік, якого не пустили в один із тролейбусів Києва, вирішив помститися і кинув камінь у вікно транспортного засобу. Кругляк пробив скло і серйозно поранив жінку, яка була всередині.

Очевидці події схопили зловмисника, викликали поліцію і медиків. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління. Бригада "швидкої допомоги" відвезла потерпілу в лікарню з забоєм голови.

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