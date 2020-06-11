Горожанка вирішила позасмагати голяка прямо посеред дороги в Києві

Як повідомляє Politeka.net, кадри події опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Судячи з відео, жінка роздяглася і спробувала перейти вулицю на четвереньках. На середині вулиці вона розляглася на "зебрі", не звертаючи уваги на перехожих. Трохи полежавши, киянка продовжила рух, не піднімаючись з колін. Цілком ймовірно, що жінка перебувала у нетверезому стані і просто не могла йти самостійно.

"Спека змушує деяких людей робити максимально дивні вчинки", - підписали автори відеоролика.

Користувачі соціальних мереж відреагували на дивний вчинок людини і запропонували свої версії в коментарях. Деякі відзначають, що випадок стався в Академмістечку:

"Обдолбалась мабуть і повзає, на жаль такі на кожному розі"; "Лежу на смугастому матрацик, загоряю, а шо?!?!?!"; "Академ рідний.. я думаю це не від спеки!"; "Скорочення фінансування психіатрії дає результати"; "Ось це в голову напекло сильно"; "Усе за правилами, ніхто штрафувати не буде, шкода, що без маски"; "Кожен засмагає, де може".

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