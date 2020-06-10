Мер Києва Віталій Кличко пригрозив киянам покаранням за порушення карантину в столиці

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву глава КМДА зробив 10 червня під час онлайн-брифінгу.

В кінці травня влада Києва відновили роботу громадського транспорту, включаючи метро. За словами Віталія Кличка, саме там люди найчастіше заражаються під час епідемії. У зв'язку з цим він закликав жителів столиці дотримуватися заходів безпеки в салонах.

"Нагадаю, найбільше число заражень - це приблизно 34% - відбуваються в громадському транспорті. Тому я звертаюся до всіх киян: не заходьте у громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками, не сідайте в переповнену маршрутку", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що за дотриманням норм безпеки стежить поліція. Кличко також нагадав про великі штрафи за порушення, які становлять 17-34 тисячі гривень.

"З 23 травня, коли маршрутки відновили свою роботу, правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршруток за порушення ними регламентів безпеки", - відзвітував Кличко.

Він додав, що в комунальному транспорті, крім поліцейських, за дотриманням правил стежить муніципальна варта. Самі транспортні засоби тричі на день дезінфікують.

Як повідомляла Politeka, Кличка застукали з дівчатами в ресторані, скандальне відео потрапило в мережу: "Один маленький нюанс...".

Також ми писали, що друзі Саакашвілі і Кличко придумали, як обдурити українців: «Піде в мери Києва, а потім…».

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.