Мер Києва Віталій Кличко розповів, чому не хоче послаблювати карантин у Києві

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА оцінили ситуацію під час онлайн-брифінгу 10 червня.

Як заявив Віталій Кличко, за останні дні на 100 тисяч жителів Києва припадає понад 15 хворих. Такий показник не дозволяє столиці перейти до наступного етапу адаптивного карантину і відкрити більше установ.

"За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів ослаблення обмежень. Тому говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі — поки занадто рано. І якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення — ми будемо, на жаль, змушені повернутися до обмежень”, — підкреслив київський міський голова.

Віталій Кличко обурився, що не всі кияни усвідомлюють серйозність епідемії та дотримуються заходів безпеки:

“На жаль, багато ведуть себе так, ніби загрози не існує і вірус кудись подівся. Це не так!”.

Мер додав, що на сьогоднішній день у лікарнях Києва лікуються 223 пацієнта з китайським вірусом - це найбільша кількість за весь час епідемії.

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