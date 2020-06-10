Українська столиця увійшла в рейтинг найбільш дорогих міст світу.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Telegram канал Київ 24/7.

Так зазначається, що відповідно до щорічного рейтингу міст за вартістю життя Mercer 2020, Київ піднявся з 150 позиції до 106. Цю щабель Київ ділить з німецьким містом Гамбург і португальським Лісабоном. Відзначимо, що в даний рейтинг потрапило приблизно 400 міст зі всього світу. Як і в минулому році, перше місце рейтингу займає місто Гонконг. У п'ятірку потрапили Ашгабат, що в Туркменістані, Токіо, що в Японії, Цюрих, що в Швейцарії і Сінгапур.

Відзначимо, що зараз Київ переживає часи яскравою забудови. В місті постійно будуються різні сквери, парки та площі. Ще нещодавно у Києві з'явилася оглядова площадка вздовж гори, яка виходить на Поділ. Тепер же там щодня проходять мільйони туристів і городян.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 червня пожежа спалахнула в будівлі Головного управління Нацполиции в Києві.

Як повідомляє "Оглядач", під час НП могло постраждати матеріали щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних справ, передає Politeka.net. Крім того, в соцмережах з'явилися кадри з місця події (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За даними джерел, пожежа почалася в будівлі на Набережному шосе, 25. За попередньою версією, кімната з речовими доказами і матеріалами справ влаштували підпал. Припускають також, що пожежа могли влаштувати з метою приховати продаж справ.

Сильного вогню не було, проте пожежники сильно залили приміщення водою під час гасіння. Відзначається, що з-за цього могли постраждати документи, які не зберігалися в сейфах. Ймовірно, речові докази теж горіли. Співробітникам поліції належить провести інвентаризацію та оцінити масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри ПП.

Також ми писали, що Кличко ошелешив заявою про мосту, на який виділили мільярди: "Ніколи не буде добудований".

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