Влада Києва вирішили не послаблювати карантинні обмеження з 10 червня

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить протокол штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше Кабінет міністрів постановив, що можна переходити до наступного етапу адаптивного карантину. З 10 червня дозволили проводити деякі масові метроприятия, відкривати санаторії, бази відпочинку та табори для дітей. Проте Київ, на думку КМДА, виявився не готовий до зняття обмежень.

9 червня, під час засідання, члени штабу прийшли до висновку, що українська столиця не відповідає мінімальним критеріям для ослаблення карантину через китайського вірусу. Зокрема, инцидентность в Києві складає 15,23 людини на 100 тисяч населення, тоді як норма - 12 осіб.

Крім того в медустанови зайнято дуже багато ліжок, виділених для пацієнтів з китайським вірусом - 42,64%. У той же час, середня кількість ПЛР-тестів та імуноферментного аналізу в Києві складає 63,33 осіб на 100 тисяч населення, що теж дуже багато. У зв'язку з усім перерахованим вище в штабі вирішили, що ще не час послабляти карантин для жителів столиці.

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