Жителі Ірпеня влаштували масштабний протест під стінами Кабміну з-за нової адміністративної реформи

Як повідомляє Politeka.net кадри з місця події опублікував Telegram-каналу "Pavlovsky news".

Раніше Мінрегіон представив новий проект, який предусметривает скорочення районів по всій Україні. Жителі Київської області обурилися, що одним з шести районних центрів стане Буча, а не більш велике місто - Ірпінь.

Городяни влаштували акцію протесту і вимагають, щоб уряд зробив Ірпінь адміністративним центром після реформи. Активісти вийшли на мітинг з плакатами: "Пане міністр, почуйте громаду", "Ірпінь - районний центр", "Все буде Ірпінь".

"У Бучі 35 тис. населення, в Ірпені - більше 50 тис. Вся структура у нас знаходиться - суди, міліція. Інфраструктуру треба буде перевезти в Бучу - радбез, пенсійний фонд. Як мені туди дістатися? Одна маршрутка ходить! Як так, що Ірпінь буде в підпорядкуванні у маленького містечка?", - обурюється жителька на відео. - "Ми не згодні з таким. Реформа самоврядування робилася для того, щоб чути громади - ось громада і приїхала".

Один з активістів заявив в мікрофон: "Нас повинні почути, прийняти звернення. І ми будемо стояти тут, поки не вийдуть до нас уповноважені адекватні люди".

Як планує Мінрегіон, у Київській області 25 районів залишиться лише 6: Бучацький, Бориспільський, Обухівський, Фастівський, Білоцерківський і Переяславський. Всі інші райони будуть об'єднані з ними.

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