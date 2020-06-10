Жители Ирпеня устроили масштабный протест под стенами Кабмина из-за новой административной реформы

Как сообщает Politeka.net, кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канала "Pavlovsky news".

Ранее Минрегионов представило новый проект, который предусметривает сокращение районов по всей Украине. Жители Киевской области возмутились, что одним из шести районных центров станет Буча, а не более крупный город - Ирпень.

Горожане устроили акцию протеста и требуют, чтобы правительство сделало Ирпень административным центром после реформы. Активисты вышли на митинг с плакатами: "Господин министр, услышьте громаду", "Ирпень - районный центр", "Все будет Ирпень".

"В Буче 35 тыс. населения, в Ирпене - больше 50 тыс. Вся структура у нас находится - суды, милиция. Инфраструктуру надо будет перевезти в Бучу - совбез, пенсионный фонд. Как мне туда добираться? Одна маршрутка ходит! Как так, что Ирпень будет в подчинении у маленького городка?", - возмущается горожанка на видео. - "Мы не согласны с таким. Реформа самоуправления делалась для того, чтобы слышать громады - вот громада и приехала".

Один из активистов также заявил в микрофон: "Нас должны услышать, принять обращение. И мы будем стоять тут, пока не выйдут к нам уполномоченные адекватные люди".

Как планирует Минрегионов, в Киевской области из 25 районов останется только 6: Бучацкий, Бориспольский, Обуховский, Фастовский, Белоцерковский и Переяславский. Все остальные районы будут объединены с ними.

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