Жителі Києва відкрили пляжний сезон, але не додержуються вимог безпеки

Як повідомляє Politeka.net про це розповіли в ефірі "24 каналу", щоб подивитися відео, скрольте вниз.

Як тільки в Києві стало по-літньому тепло, багато городян вийшли відпочивати на пляжі, зокрема, на Оболонську набережну. Бажання покупатися в освіжаючому Дніпрі не відбивають навіть попереджувальні таблички. Незважаючи на те, що плавати на пляжі в Оболоні заборонено, багато людей ігнорують вимоги влади і заходять у воду.

У той же час, відпочиваючі практично не дотримуються заходів безпеки: ніхто не носить на пляжі маски і рукавички. За словами киян, влітку в засобах захисту жарко так, що неможливо терпіти. Деякі, проте, намагаються тримати відстань і збираються невеликими групами.

Раніше начальник прес-служби КП «Плесо» Кобан Євген розповів, що в Києві до літа готові 11 зон відпочинку. Вже зараз купатися можна на таких пляжах, як«Центральний» на Трухановому острові обабіч пішохідного мосту, "Молодіжний", "Венеція", "Дитячий", "Золотий" у Гідропарку, озеро Тельбін, "Чорторий" та інших. За словами чиновника, в самій столиці і передмістях є більше десятка місць біля водойм, де можна відпочивати, але поки не варто купатися.

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