Жители Киева открыли пляжный сезон, но не соблюдают требования безопасности

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказали в эфире "24 канала", чтобы посмотреть видео, скрольте вниз.

Как только в Киеве стало по-летнему тепло, многие горожане вышли отдыхать на пляжи, в частности, на Оболонскую набережную. Желание покупаться в освежающем Днепре не отбивают даже предупреждающие таблички. Несмотря на то, что плавать на пляже в Оболони запрещено, многие люди игнорируют требования властей и заходят в воду.

В то же время, отдыхающие практически не придерживаются мер безопасности: никто не носит на пляже маски и перчатки. По словам киевлян, летом в средствах защиты жарко так, что невозможно терпеть. Некоторые, однако, стараются держать расстояние и собираются небольшими группами.

Ранее начальник пресс-службы КП «Плесо» Евгений Кобан рассказал, что в Киеве к лету готовы 11 зон отдыха. Уже сейчас купаться можно на таких пляжах, как«Центральный» на Трухановом острове, с обеих сторон от пешеходного моста, "Молодежный", "Венеция", "Детский", "Золотой" в Гидропарке, озеро Тельбин, "Черторой" и других. По словам чиновника, в самой столице и пригородах есть больше десятка мест у водоемов, где можно отдыхать, но пока не стоит купаться.

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