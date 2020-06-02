Андрій Пальчевський став фаворитом в боротьбі за крісло мера Києва

Про це повідомляє Politeka.net.

Зокрема, журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський став переможцем анонімного опитування, що було проведено Telegram-каналом "Kyiv Live".

Так, користувачам запропонували вибрати, кого б вони хотіли бачити мером Києва після нових виборів.

25% користувачів свій голос віддали за самовисуванця-журналіста Андрія Пальчевського, на другому місці опинився діючий мер Києва Віталій Кличко (24%).

ТОП-5 фаворитів у боротьбі за крісло мера виглядає наступним чином:

Андрій Пальчевський - 25%;

Віталій Кличко - 24%;

Сергій Притула ("Голос") - 16%;

Микола Томенко ("Рідна країна") - 5%;

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5%.

18% опитаних на майбутніх місцевих виборах віддали б свій голос за іншого кандидата.

Варто відзначити, що в голосуванні брали участь понад 222 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше в українській столиці було проведено соцопитування, якt визначило двох фаворитів у боротьбі за крісло мера.

Ними виявилися журналіст Андрій Пальчевський та мер Віталій Кличко, а соцдослідження проводили в Києві з 13 по 17 травня.

Так, Віталій Кличко має підтримку киян на рівні 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився. Другим в гонці за кріслом мера з 18,1% і 22,6% серед тих, хто визначився, став самовисуванець Андрій Пальчевський.

Місця в п'ятірці поділили Микола Томенко ( "Рідна країна") з 9% голосів, Сергій Притула ( "Голос") - 5,4% і за Андрія Білецького ( "Національний корпус") віддали б голоси 4,6% киян.

Раніше ми розповідали, як журналіст Андрій Пальчевський розкрив українцям грандіозний обман. Зокрема, він розкритикував українську владу за те, що обіцяна справедливість так і не перемогла, нагадавши, що незабаром в Україні відбудуться вибори.

Він вирішив нагадати, як перед виборами в 2014 році у суспільстві активно обговорювали кандидатуру Петра Порошенка, вірячи в те, що багатій людині не потрібно красти гроші у держави.

«Ми пам'ятаємо вибори, коли говорили: «Та що ви, він такий багатий, він красти не буде». Це про Петра Олексійовича. До речі думка ця поширювалася його людьми. А потім російська красуня, частина друга. І їм же ніхто не займається. Найбільше розчарування в нинішній владі саме це. Що не була відновлена справедливість. І не буде вже, це абсолютно ясно», - підбив підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні

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