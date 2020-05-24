24 травня, в неділю, Києві сталася серйозна пожежа на вулиці Льва Толстого

Біля багатоповерхівок у столиці спалахнули будівельні будиночки. Як заявлено в повідомленні, сталося все під теплотрасою. Про це пише Politeka.net з посиланням на спільнота в телеграмі "Київ зараз".

"Горять будівельні вагончики і кам'яна споруда. На місці рятувальники. Попередньо, постраждалих немає", - зазначено в публікації.

На відео видно, як на місці пожежі з'явився стовп густого чорного диму, який можна побачити майже з будь-якої точки району.

Причини поки невідомі, рятувальники ще не робили офіційних заяв.

Раніше ми повідомляли, що не всі пасажири зможуть скористатися столичним метро після відновлення його роботи з 25 травня.

"В метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання повинні проводити температурний скринінг. Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання", - йдеться в повідомленні КМДА.

Повідомлялося, що через аварію в Києві посеред вулиці утворився фонтан з окропом.

20 травня на вулиці Леваневського в результаті гідравлічних випробувань прорвало трубу. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору і облили машини, припарковані поруч.

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