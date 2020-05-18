Мер Києва Віталій Кличко обурився, що кияни розважаються у нічних клубах під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА прокоментував ситуацію під час брифінгу 18 травня. Він продублював свою заяву на сторінці в Facebook.

Напередодні в мережі з'явилися кадри з деяких столичних нічних клубів, які провели вечірки всупереч заборонам. Віталій Кличко публічно обурився роботою закладів і звернувся до правоохоронців з вимогою вжити заходів і покарати порушників.

"Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей - це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся в поліцію - перевірити такі заклади. І повинна бути сувора відповідальність їх власників!", - підкреслив київський міський голова.

Він також звернувся до киян, які відвідали розважальні установи на вихідних, і попередив їх про небезпечні наслідки гулянок:

"Тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!".

Користувачі соціальної мережі розкритикували слова мера. Багато кияни звернули увагу, що влада погано контролює дотримання карантину:

"Та ти шо?! Обурений? Вельвет працював весь карантин, як і інші ресторани, і якби не журналісти, так і працювали б, а тут хтось злив відео клубу і знову "обурений?"; "Велюр може працювати і ніхто не обурюється.

Не чіпайте людей!!!"; "В Україні не насправді все чудово працює і до того як пом'якшили карантин.. А все це тому що ніхто не контролює і владі немає діла.. Як у джунглях якихось всі 🙁"; "А фото з Велюру або епіцентру вас не обурює?".

Нагадаємо, російський клуб влаштував елітну вечірку в Києві, відео: "Не Велюром єдиним".

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