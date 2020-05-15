Мер Віталій Кличко вирішив закрити Київ для фур з-за транспортного колапсу
Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА оголосив про нові обмеження під час онлайн-брифінгу 15 травня.
Останнім часом українська столиця потерпає від заторів. У зв'язку з цим Віталій Кличко вирішив не пускати в місто вантажівки. Заходи набудуть чинності з 18 травня.
"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту в місто буде обмежено", - заявив київський мер.
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Віталій Кличко попросив правоохоронні органи посилити контроль на в'їзді в Київ. Очільник міськадміністрації також назвав конкретний час, коли фури не будуть пускати в столицю.
"Нагадаю: ми вводили такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції з проханням посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження будуть діяти вранці - з 7:00 до 10:00. Та ввечері з 17:00 до 20:00".
Як очікує мер, нові заходи допоможуть стабілізувати трафік в години-пік. Віталій Кличко додав, що обмеження діятимуть до повноцінного запуску громадського транспорту - тоді на вулицях стане менше особистих автомобілів.
Користувачі соціальної мережі обурилися рішенням Кличко. Багато коментатори називають інші причини пробок і способи їх запобігти:
"Найбільша кількість заторів вздовж метро. Його треба якомога швидше запустити і дати можливість всім людям добиратися до своєї роботи"; "Коли ви будете дивуватися програшу на виборах в жовтні, згадайте, чим займалися навесні. А все просто. Замість чіткого вирішення транспортної проблеми, від якої страждали всі кияни, записували клипчики в ролі провісника апокаліпсису"; "давай краще брифінг про прогрес будівництва Шулявській розв'язки та ремонту доріг у Києві"; "До 10 ранку рано, хоч би до 12"; "Самі створюєте проблеми, а після успішно боретеся!😂😂😂".
Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".