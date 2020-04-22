Мер Києва Віталій Кличко розповів про роботи з будівництва метро під час карантину.

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник розкрив подробиці під час брифінгу 22 квітня.

За словами Віталія Кличка, навіть під час карантину гілку метро на Виноградар продовжують будувати, згідно з графіком. Він також назвав конкретні терміни:

"Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс. Згідно з проектом, прохідницький щит почне роботу з боку станції "Мостицька" і фінішує майже через 1,3 км, біля станції "Сирець". Як кажуть фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців".

Таким чином, метро на Виноградар планують запустити в грудні 2021 року. Очікується, що згадані станції за добу будуть перевозити понад 90 тисяч пасажирів. Віталій Кличко також пообіцяв у найближчі дні "навідатися на будівництво з перевіркою".

Багато користувачів соціальної мережі обурилися заявою київського мера. Кияни поскаржилися, що їм не вистачає вже готових станцій метро, які закриті на карантин. Інші підкреслили, що під час епідемії є більш важливі завдання:

"Метро на Троєщину чекаємо вже 15 років, ганьба, і всі мовчать, ніби так і треба"; "не Можна запускати ні метро, ні публічний транспорт у цілому. Плюс, використовуючи момент, вимагати від уряду та керівників компаній і підприємств Києва розробити гнучкий графік роботи (7.30-10.30 початок, 16.30-19.30 - закінчення). Тоді і не буде ні пробок на дорогах ні тисняви в транспорті"; "Відкрийте метро і автобуси"; "Яке бл*ть метро? Ви еб*улись? Епідемія йде, а вам бля*ь, метро?"; "Що з транспортом!? Коли люди зможуть нормально по Києву їздити!?"; "Коли буде метро працювати?".

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