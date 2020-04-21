Мер Києва Віталій Кличко поділився, скільки столичні медики отримали за боротьбу з китайським вірусом, і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net глава міста назвав конкретні цифри 21 квітня під час чергового брифінгу.

За словами мера, медики, які працюють з пацієнтами, інфікованими вірусом з Уханя, починаючи з 13 березня отримали надбавку в розмірі дев'яти окладів. Так лікарям доплатили близько 17 тисяч, медсестрам - 13 тисяч, молодшому медичному персоналу - 11 тисяч гривень. В середньому лікарі отримали на руки зарплати від 30 до 50 тис гривень, медсестри - 25-30 тисяч, а молодший медперсонал - 20-25 тисяч гривень.

Віталій Кличко додав, що співробітникам Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - учасникам виїзних бригад і санітарам, дезинфікуючим машини, виділять премію. Лікарі повинні отримати приблизно 9,8 тисячі, фельдшери - 5,5 тысячм і санітари 1,9 тисячі гривень.

Кияни прокоментували слова Віталія Кличка в соціальних мережах. Багато обурилися, що підтримують тільки лікарів, адже представникам інших професій доводиться дуже туго:

"Коли будуть нормальні зарплати у людей?"; "Лікарям, це дуже правильно, ще їх треба захистити!"; "Про пожежників не забудьте премії і зарплати видати"; "Випустіть нас на роботу!!! У нас немає грошей на продукти і ліки!!! Вистачить над нами знущатися!!!"; "Так і не відповіли,що робити людям, у яких грошові кошти вже давно закінчилися?за що жити?"; "Що робити вчителям? Ми за комп'ютерами з 8:00 до 19:00. І є такі моменти, і в 23:00 і не пізніше телефонують батьки. Чому освіта теж не підтримують?"; "Що робити тим людям, які не мають за що жити? Адже роботи немає!".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.