При нормі в 50 пунктів, рівень забруднення повітря в Києві дійшов до позначки в 499 - перевищення склало майже 10 разів
При цьому все, що вище 300 - небезпечний для здоров'я і життя рівень, від 200 до 300 - дуже шкідливий рівень. Як передає Politeka.net, згідно карті екологічного чат-бота SaveEcoBot, найбільш забрудненими районами столиці України станом на полудень 18 квітня є: Шевченківський (показник 499 пунктів); Оболонський (від 326 до 482 пунктів); Дарницький (405 пунктів); Солом'янський (337 пунктів); Подільський (328 пунктів); Святошинський (від 301 до 363 пунктів); Деснянський (308 пунктів).
Раніше ми повідомляли, в ніч з 16 на 17 квітня Київ і Київська область стали лідерами в світі по забрудненню повітря. Досі українська столиця утримує цей антирейтинг.
За словами завідувача відділу інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Івана Ковальця, офіційна статистика в Україні по забрудненню повітря занижена, при чому за деякими позиціями в сотні разів.
Ковалець заявив, що в країні зовсім не проводять інвентаризацію будь-яких забруднень у повітрі, і не тільки через пожежі.
"Ми отримали і проаналізували базу даних статистики в Києві та Київській області за минулий рік. А потім зробили свою моделювання поширення і переміщення забруднювачів, зокрема, забруднення повітря автотранспортом, зіставили його з міжнародними оцінками. По деяких речовинах в офіційній статистиці – заниження обсягів забруднювачів у два рази, а за деякими – в сотні разів", - здивував експерт.
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