Кадры, как будто из фильма "Сайлент Хилл"

При норме в 50 пунктов, уровень загрязнения воздуха в Киеве дошел до отметки в 499 - превышение составило почти 10 раз

При этом все, что выше 300 - опасный для здоровья и жизни уровень, от 200 до 300 - очень вредный уровень. Как передает Politeka.net, согласно карте экологического чат-бота SaveEcoBot, самыми загрязненными районами столицы Украины по состоянию на полдень 18 апреля являются: Шевченковский (показатель 499 пунктов); Оболонский (от 326 до 482 пунктов); Дарницкий (405 пунктов); Соломенский (337 пунктов); Подольский (328 пунктов); Святошинский (от 301 до 363 пунктов); Деснянский (308 пунктов).

Ранее мы сообщали, в ночь с 16 на 17 апреля Киев и Киевская область стали лидерами в мире по загрязнению воздуха. До сих пор украинская столица удерживает этот антирейтинг.

Такие данные приводятся в приложении для измерения чистоты воздуха IQAir. Отмечается, что этот уровень ядовитого загрязнения опасен для здоровья - людям советуют оставаться дома и не открывать окна. В воздухе Киева отчетливо ощущается стойкий запах гари.

По словам заведующего отдела информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Ивана Ковальца, официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, при чем по некоторым позициям в сотни раз.

Ковалец заявил, что в стране вовсе не проводят инвентаризацию каких-либо загрязнений в воздухе, и не только из-за пожаров.

"Мы получили и проанализировали базу данных статистики в Киеве и Киевской области за прошлый год. А потом сделали свое моделирование распространения и перемещения загрязнителей, в частности, загрязнение воздуха автотранспортом, сопоставили его с международными оценками. По некоторым веществам в официальной статистике – занижение объемов загрязнителей в два раза, а по некоторым – в сотни раз", - удивил эксперт.

Напомним, что мощный пожар охватил ресторан в Киеве, черный дым видно издалека: кадры ЧП.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль.

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.