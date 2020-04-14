Сестра воїна АТО, який зараз допомагає гасити пожежі в Чорнобильській зоні, розкрила, що там насправді відбувається
У зоні пожеж задіяно 400 осіб. Вони сплять в пожежній машині і прямо на вулиці. У мережі показали кадри з місця подій, пише Politeka.net.
Навколо горять села, і пожежникам доводиться працювати вдень і вночі.
Зазначимо, що пожежі під Києвом в зоні навколо Чорнобиля тривають вже 10 днів.
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В коментарях українці відреагували на те, що відбувається в лісах під Києвом, поки вони сидять вдома на карантині.
«Це жах! Вогонь наближається до сховища з радиоотходами», «Кошмар...може хоч природа (дощ) допоможе в боротьбі з цим лихом!», «Якщо робляться підпали сухої трави або дерев з такими наслідками - це вигідно. А численна армія правоохоронців виявилася неспроможною протидіяти цьому злу. Зловили б з десяток "Прометеев"; ми б на них хоч подивилися б в очі так, "що їм стало соромно, що народилися".», «І це правда. Мій чоловік теж там», «Якщо не піде там хороший злива, наслідки будуть жахливі,вітер дуже сильний», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, що 13 квітня відбувся черговий пожежа на території зони ЧАЕС. Це вже третій осередок вогню в зоні відчуження. Поліція почала розслідування і вирахувала палія спільно з колегами сусідньої Іванківського відділення поліції. Ним виявився 37-річний місцевий житель.
Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.
Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем масштабна пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.
Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"