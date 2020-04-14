Потепління не буде

Синоптики розповіли, яка погода буде в Києві 15 квітня

Середина квітня не порадує киян. Мало того, що сонце не вигляне з-за щільних хмар до вечора, температура також не буде підніматися вище 9 градусів. Про це інформує сайт Sinoptik.

Так, похмура погода буде триматися весь день, без опадів.

15 квітня вологість повітря в Києві складе від 23 до 53%. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +9 градусів.

Нагадаємо, що ми писали, погода 14 квітня зіпсується – в країну прийде атмосферний фронт, який принесе похолодання.

Згідно з прогнозом, на півночі і заході України, а також у Вінницькій 14 квітня температура повітря різко впаде до +4 +9 градусів.

При цьому у східних, південних в більшості центральних областей тепло ще затримається, вдень стовпчики термометрів покажуть + 10 + 17 градусів. Але ввечері вже стане холодно і в Черкаській області.

Також ми сообшали, що рятувальникам вдалося ліквідувати відкритий вогонь поблизу ЧАЕС.

"Пожежа в Чорнобилі: за станом на 7 ранку відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг. Пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води)", - зазначив Геращенко.

Заступник глави МВС також заспокоїв українців щодо показників радіаційного фону в Києві і області.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.

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