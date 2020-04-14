Рятівникам вдалося ліквідувати відкритий вогонь поблизу ЧАЕС

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднив заступник очільника МВС Антон Геращенко, пише Politeka.net.

За його словами, наразі у зоні відчуження спостерігається незначне тління лісової підстилки.

"Пожежа в Чорнобилі: станом на 7 ранку відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг. Пожежна авіація (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води)", - зазначив Геращенко.

Заступник очільника МВС також заспокоїв українців щодо показників радіаційного фону у Києві та області.

"Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). Велика подяка сотням наших вогнеборців, які кожен день ризикуючи життям та здоров’ям зупиняли вогонь! Все буде добре!", - резюмував Геращенко у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що впродовж кількох днів у зоні відчуження під Києвом "бушували" пожежі, які знищували усе на своєму шляху.

Вже вчора вогонь наблизився до ЧАЕС, через що місцеві мешканці почали залишати свої домівки та тікати від вогню.

З вогнем у Чорнобильській зоні борються вже з 4 квітня і досі не можуть загасити. Масштабні пожежі в зоні відчуження знищили старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.

Вже пізніше стало відомо, що масштабні пожежі поблизу ЧАЕС могли виникнути через навмисний підпал трави. Одним з таких "героїв" виявився 37-річний мешканець, який за місцем проживання вирішив спалити сміття.

Нагадаємо, чорнобильська пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем масштабна пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняної НП.

Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"