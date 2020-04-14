Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь вблизи ЧАЭС

Такую информацию в своем Facebook обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко, пишет Politeka.net.

По его словам, сейчас в зоне отчуждения наблюдается незначительное тление лесной подстилки.

"Пожар в Чернобыле: по состоянию на 7 утра открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 т. воды)", - отметил Геращенко.

Заместитель главы МВД также успокоил украинцев относительно показателей радиационного фона в Киеве и области.

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Большая благодарность сотням наших пожарных, которые каждый день рискуя жизнью и здоровьем, останавливали огонь! Все будет хорошо!" - резюмировал Геращенко в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что на протяжении нескольких дней в зоне отчуждения под Киевом "бушевали" пожары, которые уничтожали все на своем пути.

Уже вчера огонь подошел к ЧАЭС, из-за чего местные жители начали покидать свои дома и бежать от огня.

С огнем в Чернобыльской зоне борются уже с 4 апреля и до сих пор не могут потушить. Масштабные пожары в зоне отчуждения уничтожили старые кладбища, леса, болота и по крайней мере 12 бывших сел.

Уже позже стало известно, что масштабные пожары вблизи ЧАЭС могли возникнуть после умышленного поджога травы. Одним из таких "героев" оказался 37-летний житель, который по месту жительства решил сжечь мусор.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"