13 квітня відбувся черговий пожежа на території зони ЧАЕС

Це вже третій осередок вогню в зоні відчуження. Поліція почала розслідування і вирахувала палія спільно з колегами сусідньої Іванківського відділення поліції. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Про це пише Київ Оперативний фейсбук, повідомляє Politeka.net.

Як з'ясувалося, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім залишки тліючого багаття завантажив на візок, вивіз за село і висипав на суху траву, з-за чого трава загорілася і почалася пожежа. Коли чоловік повернувся на те місце, то побачив, що накоїв, однак він не подзвонив ні рятувальникам, або в поліцію, а намагався самотужки погасити вогонь. У нього не вийшло впоратися з вогнем.

Вітер переніс вогонь на територію лісу, після чого його понесло в зону відчуження, де розпочався масштабна пожежа. Рятувальники все ще продовжують боротьбу з вогнем на території Чорнобильської АЕС.

За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

В коментарях українці обурюються з приводу виправдання підозрюваного і не хочуть вірити в це.

«І в це треба повірити?», «За завданням російських спецслужб з метою порушення територіальної цілісності України?»,» «А йому точно 37 рочків? Я в 36 виглядаю на багато молодше», «А периметр слабо взяти під контроль хто буде з Зони вилазити в поблизу тиждень...?( Селянам така біда і не треба!!! І спалювати вони вміють своє сміття..», «Взяв і вугілля на тачці вивіз за село?!?! Ви серйозно!? Більшого марення я не чула і не бачила. Не там шукаєте товариші поліцейські!», «Вивіз тліюче сміття??? Маячня якась. Схоже він на ходу це придумав. Нехай собака розповість скільки заплатили йому і вистачить тепер штраф перекрити цими грошима.», – відзначили в коментарях користувачі.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем масштабна пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.

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