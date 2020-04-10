10 квітня забруднене повітря з-за пожежі в Чорнобильській зоні потрапить у Київ

Про це повідомили в прес-службі Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Жителям столиці розповіли, чи становить такий повітря загрозу для здоров'я.

Фахівці, оцінивши траєкторію руху потенційно забруднених повітряних мас, розповіли, що вони будуть проходити через Іванківський, Бородянський, Вишгородський райони Київської області та в результаті потраплять в Київ.

Прогнозовані концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря р. Києва можуть досягати декількох мБк/куб. м.

Експерти підкреслили, що ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 і більше разів нижче допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, рівного 800 мб/куб. м.

Зазначимо, 10 квітня вранці в ДСНС підкреслили, що рівень радіації в Києві та Київській області залишається в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.. Київ - 0,012 мР / год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. При допустимій тлі 0,05 мР/год).

Пожежники не можуть загасити масштабну пожежу в Чорнобильській зоні вже шосту добу. Пожежа почалася 4 квітня.

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