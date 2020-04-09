У поліцію повідомили про мінування Олександрівської лікарні у Києві
Подробиці розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.
"Сьогодні о 21:40 в поліцію подзвонив невідомий і сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", - зазначено в повідомленні правоохоронців.
При цьому чоловік вказав адресу кардіологічного відділення Олександрівської лікарні, де проходять лікування заражені «уханьским вірусом». Було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал.
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Кадри того, як проходила евакуація, показали на сторінці «Київ Оперативний» в Facebook.
«Дуже сподіваємося, що хворого покидька, який повідомив про замінування знайдуть і покарають», - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили. Було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років. Правоохоронці намагаються встановити і затримати псевдомінера.
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